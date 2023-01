Clima teso in casa Lazio: Immobile infastidito con alcuni compagni

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, avrebbe avuto da ridere sul comportamento di alcuni suoi compagni. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il clima all’interno dello spogliatoio della Lazio sarrebbe molto teso dopo la sconfitta con il Lecce ed il pareggio con l’Empoli.

In particolare Ciro Immobile sarebbe rimasto infastidito dagli atteggiamenti di alcuni compagni e per essere stato poco servito. La gara col Sassuolo per Sarri diventerà ancora più fondamentale per uscire da questa piccola crisi