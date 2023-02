Club World Cup, Ancelotti: «Vogliamo tornare in Spagna col trofeo»

Le parole di Carlo Ancelotti in vista della semifinale del Mondiale per Club, che vedrà il Real Madrid affrontare l’Al-Alhy

TORNEO – «Il torneo è ben organizzato. Lo stadio è molto bello, il terreno di gioco è in buone condizioni e il Marocco ha dimostrato di amare il Real. Siamo felici di giocare qui, siamo motivati e ora vogliamo tornare a Madrid con il titolo».

ASSENZE DI BENZEMA, COURTOIS E MILITAO – «Sono rimasti a Madrid per curarsi, ma se saranno pronti giovedì ci raggiungeranno e magari sabato (in programma entrambe le finali, ndr) saranno a disposizione».

MONDIALE PER CLUB – «Un evento molto importante. Essere qui significa aver fatto molto bene, poi qui abbiamo trovato molti tifosi del Real Madrid e faremo di tutto per dare loro gioia. È l’occasione per finire bene quello che abbiamo fatto la scorsa stagione e prepararci con entusiasmo per ciò che verrà dopo».

AL-ALHY – «É una delle storiche squadre del calcio mondiale. È una squadra ben organizzata e di qualità. Sarà una partita equilibrata. Con la storia che ha il club è normale che abbiano tanti tifosi al loro fianco. Sarà uno spettacolo su tutti i fronti».