Colpo Bayern, Upamecano! Flick: «Siamo molto felici» – VIDEO

Colpo in difesa per il Bayern Monaco che per la prossima stagione ha acquisto Dayot Upamecano. Il commento del tecnico Hansi Flick

UPAMECANO – «Siamo tutti molto felici per l’acquisto di Upamecano. Ma questo è un colpo per la prossima stagione, ora dobbiamo pensare soltanto a giocare al nostro meglio. E anche Upamecano sarà concentrato per terminare bene la sua stagione con il Lipsia».