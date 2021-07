Colpo dell’Aston Villa: dal Leverkusen arriva Bailey

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Aston Villa ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen per l’acquisto di Leon Bailey.

«L’Aston Villa e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Leon Bailey a condizione che il giocatore completi le visite mediche e le condizioni personali finali».

Aston Villa and Bayer Leverkusen have reached an agreement for the transfer of Leon Bailey subject to the player completing a medical and finalising personal terms.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 31, 2021