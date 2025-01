Il Como ha un goleador collettivo: sono già 4 le autoreti a favore, lo stesso contributo di Nico Paz!

Il contributo degli autogol che hanno aiutato il Como in questa prima metà di campionato: sono già 4, come i gol di Nico Paz

Nico Paz è tornato alla grande e in Como-Udinese ha chiuso il poker rifilato dai lariani ai friulani. Con la rete di ieri il fantasista ha toccato 4 reti in campionato, eguagliando quel soggetto collettivo che risponde al nome di tutti i giocatori che contro la formazione di Cesc Fabregas hanno infilato la propria porta. Un contributo autolesionistico non banale, che è arrivato in partite dove il Como ha sempre raccolto punti, o vittorie o pareggi. Ecco come e quando sono maturate e che peso hanno avuto i giocatori della squadra che ha beneficiato del “regalo”

COMO-BOLOGNA 2-2 – L’autore è Casale, che su un cross di Cutrone tocca con il piede e spiazza Skorupski. Autorete arrivata dopo appena 5 minuti, poi non è bastato il bis dell’ex Milan per portare a casa l’intera posta.

ATALANTA-COMO 2-3 – Gara immediatamente successiva, conclusione dalla distanza di Nico Paz che non andrebbe a bersaglio, se non intervenisse a correggere la traiettoria Kolasinac. É la rete del momentaneo 1-2, poi succederanno altre cose a determinare l’impresa lariana in trasferta.

VENEZIA-COMO 2-2 – Trattasi in questo caso di autogollonzo, per usare l’espressione cara alla Gialappa’s: il cross di Van der Brempt viene svirgolato totalmente da Candela: è l’1-1, entrambe andranno ancora a bersaglio per prendersi un punto a testa.

COMO-UDINESE 4-1 – Il gol del 3-1 che stronca le velleità di rimonta della formazione di Runjaic arriva con un calibrato traversone da sinistra di Fadera. La palla attraversa l’area piccola e Bijol per anticipare Cutrone infila la propria porta con l’intenzione di metterla in corner.