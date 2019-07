Compleanno Roma, rabbia dei tifosi giallorossi nei confronti di Pallotta

Compleanno Roma, la rabbia dei tifosi giallorossi nei confronti di Pallotta: striscioni contro il presidente

Grande partecipazione, a Roma, per la festa in onore dei 92 anni compiuti dalla società gialloossa. Una ricorrenza in concomitanza della quale, però, non sono mancati gli striscioni dei tifosi contro Pallotta.

Durante i festeggiamenti giallorossi in centro, infatti, sono stati esposte scritte contro il presidente e contro la dirigenza. Con un chiaro “Pallotta go home” in bella mostra. Tante, invece, le scritte in favore di Daniele De Rossi.