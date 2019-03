Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo infortunati, ma nessuna ansia in casa Juventus: per l’argentino nulla di grave, mentre il portoghese prova a recuperare in vista dell’Ajax

All’infortunio di Cristiano Ronaldo si è aggiunto anche quello di Paulo Dybala in casa Juventus: una situazione solo apparentemente difficile in vista della sfida dei quarti di Champions League contro l’Ajax tra una decina di giorni, che però potrebbe risolversi positiviamente. Almeno per quel che riguarda l’argentino, che proprio durante il riscaldamento della gara contro l’Empoli ieri, avrebbe riportato un problema muscolare (un sospetto indurimento): nulla di grave a quanto pare, ma Massimiliano Allegri, con la massima cautela, avrebbe preferito comunque non rischiarlo. Si escludono per il momento in ogni caso lesioni, probabile che La Joya sia in campo se non contro il Cagliari nel turno infrasettimanale, quantomeno contro il Milan tra sei giorni.

Diverso il discorso per Ronaldo invece: ieri il portoghese si è allenato in piscina e non era all’Allianz Stadium per seguire i suoi, l’obiettivo resta quello di provare a recuperare a tutti i costi in vista della gara di Amsterdam con l’Ajax. La Juve, dal canto suo, non vuole affrettare o esasperare il rientro di CR7 e per questo valuta con calma ogni effettivo miglioramento: difficile ad oggi dire se l’ex Real Madrid sarà in campo in Champions il prossimo 10 aprile (più no che sì in questo momento, ma tutto potrebbe cambiare nel giro di poco tempo), resta di sicuro un piccolo spiraglio aperto anche in virtù delle sue motivazioni.