Conferenza Obiang: «Siamo arrabbiati. Berardi? Va protetto»

Il centrocampista del Sassuolo, Pedro Obiang, ha parlato a pochi giorni dal ko della formazione neroverde contro il Genoa

(-Dal nostro inviato a Sassuolo) Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dopo il ko con il Genoa che ha lasciato strascichi per via della discutibile prova dell’arbitro Irrati. Ecco le parole del centrocampista: «C’è rabbia per come è andata. Stiamo cercando al contempo di trasformare questa rabbia in energia positiva in vista della gara con l’Udinese perché veniamo da due sconfitte e dobbiamo invertire il trend».

Prosegue Obiang: «Dispiace per la squalifica di 2 giornate a Berardi, lui è un po’ nel mirino e io da compagno di squadra mi sento di difenderlo, andrebbe tutelato maggiormente. Il gol al Genoa da ex sampdoriano mi ha fatto piacere, il Ferraris è speciale per me, ma non abbiamo portato a casa i tre punti, dal punto di vista personale rimane quella piccola soddisfazione. L’alternanza a centrocampo? All’inizio non è stato semplice, poi ho cercato di apprendere da chi mi stava davanti».