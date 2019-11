Conferenza stampa Acerbi: «Celtic? Ultima spiaggia, serve atteggiamento»

Conferenza stampa Acerbi, ecco le parole del difensore della Lazio per presentare la partita di Europa League contro il Celtic

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha presentato la sfida di Europa League contro il Celtic in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«C’è armonia nel gruppo e questo giova a tutti. Quest’anno abbiamo sempre fatto ottime partite, tranne il secondo tempo di Ferrara e il primo tempo con l’Atalanta. Abbiamo lavorato tanto, senza mai abbassare la testa. Questi tre risultati sono stati importantissimi. La vittoria di San Siro deve essere un punto di partenza. L’atteggiamento è fondamentale: se non scendi in campo sapendo che è l’ultima spiaggia, è meglio se non vai».