Conferenza stampa Allegri: «Soddisfatto della crescita della squadra, ma obiettivo non ancora centrato»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna.

COME ARRIVA LA SQUADRA – «Ci arriviamo bene dopo una buona settimana di lavoro. Ci tengo a salutare Sinisa, gli auguro una pronta guarigione. Il Bologna sta bene fisicamente, non è semplice da battere e noi abbiamo bisogno di punti perché ne mancano ancora tanti per consolidare il quarto posto».

PENSARE ALLA COPPA ITALIA – «Sarebbe stato bello anche andare avanti in Champions, facciamo un passo alla volta. La Fiorentina ha il calendario migliore rispetto a quello che stanno dietro di noi, ci servono ancora 10 punti minimo per entrare dentro la Champions. Alla Coppa Italia ci penseremo da dopodomani».

ITALIANE FUORI DALL’EUROPA – «Vuol dire tanto e non vuol dire niente. Noi siamo passati da un momento di esaltazione dopo la vittoria dell’Europeo e sembrava che tutti i problemi fossero risolto. Un conto è vedere la realtà delle cose: basta vedere gli introiti del campionato italiano confronto a quello inglese. Quando le squadre vanno fuori dall’Europa o l’Italia non va al Mondiale vengono fuori i problemi. Finché non prendiamo una strada non possiamo sapere se è giusta o sbagliata, ma in Italia non ci piace tanto farlo. Poi dopo noi italiani siamo bravi ad arrangiarci. Dispiace per l’Atalanta, sono contento per la Roma, quando le italiane vanno avanti è sempre un bene per il calcio italiano. Il prossimo anno cercheremo di fare meglio».

SODDISFATTO O NO DELL’ANNATA- «Momentaneamente potremmo essere soddisfatti ma l’obiettivo di entrare tra le prime 4 non ci siamo ancora. Sono soddisfatto di come la squadra è cresciuta, ma sono dispiaciuto per come siamo usciti dalla Champions, perché abbiamo perso la Supercoppa. Ci sono annate in cui non riesci a portare trofei a casa e dispiace molto, ma devi poi vedere se hai messo le basi per programmare il futuro. Quest’anno abbiamo iniziato un percorso insieme facendo delle buone cose».

