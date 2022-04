Conferenza stampa Bellucci: «A Marassi per vincere, ma saremo accorti»

Il vice allenatore del Cagliari Bellucci ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa

Claudio Bellucci, vice allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa.

GARA – «Una gara attenta, sappiamo cosa ci aspetta e sappiamo la bravura del Genoa nel ripartire. Faremo una gara accorta e rispondere senza paura ai loro assalti, andiamo per vincere e aumentare la distanza».

ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo andare li per vincere, sappiamo cosa dobbiamo fare. I ragazzi sanno dell’importanza di questa gara. Andiamo per vincere, accorti ma vogliamo usare le nostre armi».

ATTACCO – «I nostri attaccanti fanno un grande lavoro, quando non fanno gol viene comunque apprezzato il lavoro perché faticano tanto. Gli si chiede tanto, Joao ha fatto tanti gol ma ci aspettiamo reti anche dai centrocampisti. Non sono d’accordo sulle critiche agli attaccanti, tutti possono fare gol, un esempio è Deiola. Speriamo nei gol anche dei difensori. Le scelte non posso dirvele, molte volte il mister ha variato».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24