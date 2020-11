Conferenza stampa Bonera: «Così parlerò con Pioli. Gattuso è un amico»

Conferenza stampa Bonera: il collaboratore tecnico di Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli

GATTUSO – «Con Rino ho condiviso sei stagioni, è un amico fuori dal campo ed è stato uno straordinario compagno in campo. A fine partita avremo modo di parlarci».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic stanco? Gli impegni ravvicinati sono un impegno per tutti. Doveva riposare ma da quando è tornato si è presentato come capo-gruppo della banda. Questa squadra è cresciuta in tutti i suoi elementi nel senso di responsabilità e nell’unità di gruppo. Rivedere i giocatori appena tornati dalla Nazionale venire a Milanello è un segno di compattezza».

RIUNIONI CON PIOLI – «Ne abbiamo parlato anche con il mister, crediamo che possa creare un po’ di confusione. Faremo insieme una riunione pre-gara e se ci dovessero modifiche a gara in corso faremo un ulteriore briefing a fine primo tempo».

