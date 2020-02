L’attaccante della Spal Cerri si è presentato ai tifosi in conferenza stampa: «Sempre stato innamorato di Ferrara»

Alberto Cerri si è presentato in conferenza stampa in qualità di nuovo attaccante della Spal: «Ho colto al volo l’opportunità. Sono carico per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati. Petagna? Spero di poter giocare insieme a lui».

«Sono sempre stato innamorato di Ferrara. Mi ha sorpreso in positivo il centro sportivo, che è cambiato dalla B a oggi», ha concluso Cerri.