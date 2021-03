Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in vista della gara contro il Bologna: le parole del tecnico sul momento della squadra

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa.

RISULTATI DELLE CONTENDENTI – «Io credo che farci influenzare sarebbe un errore imperdonabile per il nostro campionato. Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi, tutti i discorsi possono essere considerati pensando solo a noi. Nel bene e nel male, non dobbiamo farci condizionare dagli altri risultati. Per la partita di Roma, ripeto: sono rammaricato. C’erano tutte le condizioni per uscire almeno con un risultato di parità, c’è mancato quel pizzico di coraggio in più che ci avrebbe permesso di tornare a casa con un risultato positivo. Ma la nostra posizione ci impone di avere coraggio e sfacciataggine, ce lo impone la nostra disperata situazione».

ASSENZE – «Sì, Ounas è fuori, una distrazione di primo grado. Anche Reca purtroppo è assente per un problema particolarissimo, ha un’otite abbastanza grave e in queste notti non ha mai dormito. In più c’è anche Luperto che non stava benissimo e non sarà della gara neanche lui. Numericamente non abbiamo problemi per sostituire Ounas, ma bisogna fare la scelta giusta tra Di Carmine e Riviere. Io stesso dovrò valutare fino alla fine».

ATTACCARE DAL PRIMO MINUTO – «La squadra contro la Lazio è stata dentro la partita, sta dentro la partita. Il Bologna è una squadra che aggredisce molto alta e cercheremo di giocare in funzione della loro aggressività. Il Crotone poi deve avere la capacità di saper leggere diversi spartiti durante la partita».