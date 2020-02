Conferenza stampa D’Aversa: «Kulusevski contro il Torino? Valuterò fino all’ultimo»

Ecco l’intervento in conferenza stampa di Roberto D’Aversa alla vigilia di Torino Parma: le parole del tecnico crociato

Roberto D’Aversa ha presentato Torino-Parma nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore.

INFORTUNATI – «Come sta Kulusevski? Dejan si è aggregato in gruppo definitivamente da ieri. Fa parte dei convocati, deciderò all’ultimo se impiegarlo dall’inizio. Bisogna valutare fino all’ultimo. Matteo Darmian si è allenato con la squadra ma non sta benissimo, oltre a questo va aggiunto che pur avendo gestito, Laurini non farà parte dei convocati. I ragazzi hanno dimostrato di far bene dal numero degli assenti, sono abbastanza fiducioso sugli undici e su chi subentrerà».

TORINO – «Dobbiamo andare a Torino con la mentalità con cui abbiamo affrontato tutte le partite. L’interpretazione può variare, in base agli avversari, a chi schierano, ma tutto ciò non può venire meno se non interpretiamo la partita con voglia di portare a casa il risultato. Dobbiamo ragionare nei momenti di difficoltà della partita, c’è una lettura di partita che dipende dalla lettura di chi va in campo, e sotto questo aspetto sono fiducioso perché la squadra ha dimostrato maturità. Quando si fa la prestazione si porta il risultato a casa».