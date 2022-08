Conferenza stampa Dionisi: «Prima con la Juve uno stimolo, occhio ai pericoli»

Conferenza stampa Dionisi, il tecnico del Sassuolo analizza il match di lunedì prossimo contro la Juventus

Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match tra Sassuolo e Juventus.

RISCATTO – «Dopo la partita con il Modena è bene rigiocare, farlo contro la Juve sarà ancor più difficile. Tanto dobbiamo affrontarle tutte, giocare la prima con la Juve è uno stimolo, per riscattarci dal derby di Coppa, dalla penultima con la Juve, sapendo che i pronostici ci vedono sconfitti o comunque sfavoriti ma ci interessa poco. Mi interessa vedere un altro approccio, un altro gioco, rispetto alla gara con il Modena».

JUVE ALL’ESORDIO – «I cambiamenti valgono per tutte le squadre, all’inizio le squadre sono in rodaggio, anche chi cambia poco. C’è la ripresa, c’è il mercato, quindi è più facile per una squadra che cambia poco ma un po’ per tutte le squadre, anche noi abbiamo cambiato qualcosa. Affrontare la Juve alla prima riserva delle insidie che più avanti non ci sono ma ce ne sono altre».

