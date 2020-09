Conferenza stampa Florenzi: «Dzeko? Domani sarà solo un avversario. Sul mio futuro…»

Conferenza stampa Florenzi: le parole del terzino dell’Italia alla vigilia della sfida contro la Bosnia in programma a Firenze

Alessandro Florenzi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Bosnia, in programma domani al Franchi di Firenze. Le sue parole.

ORGOGLIO – «Non sarà bello domani cantare l’inno visto che giocheremo a porte chiuse. Sarà diverso, come è stato diverso ricominciare a giocare. Sarà un orgoglio in più indossare questa maglia per un Paese che ha passato quello che ha passato e che si sta rialzando».

UOMO MERCATO – «Il mio futuro me lo costruisco tutti i giorni. Ogni giorno dò il 100% dove sono. In questo momento penso alla partita di domani, poi penserò alla partita contro l’Olanda. Poi penserò al mio futuro con grande serenità».

DZEKO – «Domani per me Edin è un avversario. Lo saluterò prima e dopo la partita ma se durante la partita c’è da dargli una scarpata gliela darò sicuramente. E lui idem. Saremo avversari per 90′ e poi torneremo amici».