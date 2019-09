Conferenza stampa Fonseca: «Ho fiducia, vedo miglioramenti costanti»

Conferenza stampa Fonseca, il tecnico della Roma presenta la sfida al Sassuolo: «Ho fiducia che domani vedremo miglioramenti»

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida col Sassuolo. Ecco le parole del portoghese:

«Ho visto miglioramenti costanti sotto tutti gli aspetti. Ho fiducia che domani vedremo altri miglioramenti riguardo la qualità del gioco. E’ una squadra che sta crescendo rispetto alle prime due di campionato. Mkhitaryan? Non intendo dirvi oggi chi giocherà. Lui è in buone condizioni fisiche, è intelligente e può giocare. Infortuni? Stiamo sviluppando dei programmi rigorosi per prevenirli, anche se non si può al 100%. Stiamo cercando di gestire il gruppo, quelli più a rischio sopratutto, al meglio».