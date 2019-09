Conferenza stampa Giampaolo: «C’è delusione, non sappiamo ancora se siamo da 4 posto»

Conferenza stampa Giampaolo, le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro il Torino

Il Milan ha bisogno di riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta nel derby di sabato scorso. Marco Giampaolo suona la carica in conferenza stampa e prova a tenere alto i morali dei suoi in vista del match di domani sera contro il Toro. Le sue parole.

DELUSIONE – «Dopo il derby c’è delusione. Abbiamo il dovere di ripartire e di rimettere a posto le cose. Bisogna reagire a testa alta, bisogna ripartire con determinazione. Io sono consapevole di quello che siamo oggi. Mi rendo conto delle cose da migliorare. In questo momento non siamo contenti, nessuno lo è, stiamo lavorando per essere più forti e convincenti».

PIATEK – «Dobbiamo lavorare per mettere Piatek nella condizione migliore, ma non è un caso.Nessun caso sullo schieramento dell’attacco. Il mio lavoro deve aiutare i giocatori offensivi a rendere al meglio»

ESONERO – «Ho fiducia nel tempo, sarà il mio primo alleato e primo nemico. Solo col tempo si può migliorare ma ovviamente servono anche i risultati perché qui siamo al Milan. Io devo lavorare per prendermi il mio tempo, non per saltare step. Se mi sento a rischio? No, non ci penso a queste cose»

QUARTO POSTO – «Non si può ancora dire se siamo da 4º posto, non giochiamo per l’obiettivo, giochiamo intanto per migliorare»