Conferenza stampa Gotti: «Le rimonte sono un problema. Esposito va messo alla prova»

Conferenza stampa Gotti, l’allenatore dello Spezia parla alla vigilia della sfida contro il Lecce: le dichiarazioni

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Lecce.

RENDIMENTO RECENTE – «Dopo il pareggio con l’Atalanta abbiamo cercato di analizzare sia gli aspetti positivi che quelli negativi. Le rimonte subite domenica si sono rivelate un problema. A parte la rimonta della Fiorentina con il gol al novantesimo, frutto di un problema tecnico-tattico, nelle altre occasioni c’è un unico denominatore, il fatto che la squadra che finisce le partite non è la stessa che le comincia. È una squadra diversa, diversa nel gestire i momenti, però il fatto di aver perso diversi punti negli ultimissimi minuti diventa un problema mentalmente. Inizi a pensare che non devi prendere gol e dal punto di vista pratico ti abbassi, ti porti gli avversari in area, non sei aggressivo e quindi è diventata una cosa che più o meno consciamente percepiamo. E pesa in termini di punti».

ZOET E DRAGOWSKI – «Dispiace molto per Zoet, che ne avrà per un po’ di tempo. Dragowski sta cercando di accelerare il recupero, manifesta da sempre la voglia di rientrare il prima possibile. Oggi abbiamo un altro allenamento per valutare. Per Zovko non c’è bisogno di parlare troppo: il ragazzo è molto contento di essere riuscito a dare il proprio contributo in un gruppo in cui è molto integrato».

ESPOSITO – «Esposito è un giocatore di qualità e ben venga per noi. I giocatori di qualità sono sempre i benvenuti. Va messo alla prova in Serie A, in B ha fatto molto bene e il suo percorso lo vedrà confrontarsi con la A. A partire da lunedì però, perché ancora non l’ho visto».