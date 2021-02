Conferenza stampa Inzaghi: «Col Bologna ce la giocheremo. Gaich ci sarà»

Filippo Inzaghi ha parlato in vista della partita di venerdì contro il Bologna

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di venerdì contro il Bologna.

BOLOGNA – «Loro hanno Soriano, Orsolini, Sansone, Palacio. Non possiamo pensare a un solo calciatore. Per me deve essere motivo di grande soddisfazione affrontare il Bologna con gli stessi punti. Abbiamo già fatto un’ottima partita all’andata soffrendo, ma ce la possiamo giocare con chiunque come già dimostrato».

SORIANO – «Sono felice di aver portato a Bologna calciatori come Soriano e Sansone. Penso che Soriano sia il calciatore più pericoloso, anche se in avanti ci sono altri elementi di grande classe».

GAICH – «Tra i convocati ci saranno anche Gaich e Moncini. Da oggi si allenano con noi, quindi devo valutare chi tra i due è più pronto. L’argentino ha bisogno di qualche allenamento e di qualche spezzone. Moncini sta già dimostrando di stare bene, sarà un’altra freccia per il nostro arco anche se non ancora al massimo della condizione».

DIFESA – «Degli avversari mi interessa poco. Caldirola prima dell’infortunio era titolare, poi è stato fuori e Tuia l’ha sostituito bene. Ora non può ancora essere al massimo dopo aver accelerato i tempi. La scelta sarà tra loro due, ma sono due titolari e chiunque gioca dall’inizio so che in panchina avrò uno pronto e all’altezza del titolare».