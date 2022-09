Conferenza stampa Inzaghi: «Dove ci sono io arrivano ricavi e trofei. Ora svoltiamo»

Le parole del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi nella conferenza stampa pre Roma: le dichiarazioni verso il big match e una frecciata

ROMA – «Gara molto impegnativa, fatta di duelli. Una squadra forte, con un grande allenatore. Dobbiamo prepararci bene, da ieri ho rivisto tutti i ragazzi. Abbiamo analizzato la sconfitta di Udine e nello stesso tempo abbiamo preparato la sfida di domani»

RICAVI – «La società è sempre presente e mi supporta in ogni momento. Parla la mia storia, dove arrivo io aumentano i ricavi, diminuiscono le perdite e aumentano i trofei, così è successo alla Lazio e anche qui. Sappiamo di avere qualche punto di ritardo, stiamo lavorando: il tempo nella sosta non è stato tantissimo, avendo avuto via tanti giocatori. Però già da ieri l’analisi di Udine è stata lucida, l’allenamento mi ha confortato: ora facciamo parlare il campo».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI