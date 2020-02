Conferenza stampa Inzaghi: «Settimana difficile. Pronti a tutto»

Conferenza stampa Inzaghi: il tecnico della Lazio analizza la sfida di domani contro il Bologna di Mihajlovic

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro il Bologna: «Non sarà semplice contro una squadra che ha avuto tante defezioni di giocatori molto importanti. In trasferta ha fatto grandi partite, sarà molto difficile».

«Non è stata una settimana semplice. Domani avremo qualche defezione: Acerbi e Lulic non ci saranno. Marusic anche, penso. Su Jony e Milinkovic-Savic ho discrete sensazioni. Immobile ha avuto un’influenza forte che sembra risolta. Dobbiamo comunque essere pronti a tutto», ha concluso il tecnico della Lazio.