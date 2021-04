Liverpool, Klopp: «Siamo pronti. 2018? Quel fallo di Ramos su Salah…»

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid. Ecco il tecnico dell’allenatore del Liverpool

REAL MADRID – «Questo Real Madrid non ha niente a che fare con quello del 2018. Certo che ricordo quella partita. L’ho detto allora e l’ho detto adesso: dopo l’ infortunio di Salah hanno cominciato a dominare la finale, ma ora la nostra squadra è pronta per questo tipo di partite».

SALAH – «Era molto arrabbiato per quello che è successo. Non avrei invitato Ramos per il mio compleanno ma ora ci penserei di nuovo. Non riesco a recuperare quella rabbia, ma ho già detto che non mi è piaciuto quello che è successo quella notte».

FUTURO ALLENATORE REAL MADRID – «Non credo che mi pentirei di non aver allenato il Real Madrid. Ma qui il tempo è meraviglioso ed è meraviglioso vivere qui. L’ho visto quando sono arrivato».