Conferenza stampa Kluivert: «Non possiamo pensare di fermarci»

Conferenza stampa Kluivert, ecco le parole dell’attaccante della Roma per presentare la partita di Europa League contro il Gent

Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha affiancato Paulo Fonseca nella conferenza stampa di presentazione della gara col Gent. Ecco le dichiarazioni dell’olandese:

PERCORSO ITALIANO – «Ribadisco che sono soddisfatto della mia scelta di venire alla Roma. Imparo ogni giorno e dai compagni più esperti. Posso fare sempre meglio e quello è il mio obiettivo».

MOMENTO NEGATIVO – «Abbiamo avuto una serie di sconfitte che ci hanno fatto arrabbiare molto. Una stagione è una maratona in cui, quando c’è un passo falso, non ci si può permettere di fermarsi. Cerco sempre di pensare in che modo posso aiutare la squadra».

GARA – «Penso sempre positivo, ho la massima fiducia. Domani dobbiamo fare una bella partita e cercare di vincere anche per i nostri tifosi».