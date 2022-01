Conferenza stampa Lanna: «Il mio cuore mi ha spinto ad accettare questo incarico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo presidente della Sampdoria Lanna si è presentato in conferenza stampa

PRESIDENTE –«Sono arrivato alla Sampdoria per il momento difficile del club, non ho mai avuto paura nella mia vita, il mio cuore mi ha spinto ad accettare questo incarico. Ci ho messo la faccia, assumendomi ogni responsabilità. Sono consapevole di poter fare bene, ma servirà l’unità di intenti da parte di società, giornalisti e tifosi. Chiedo a tutte le componenti del mondo Samp di lasciar da parte i problemi degli ultimi anni e guardare al futuro rimanendo uniti».

OBIETTIVI – «Rimanere in Serie A e arrivare alla fine della stagione con le nostre gambe a livello economico. Uno degli obiettivi che vorrei ottenere è quello di avvicinare la società ai tifosi. Non mi piace parlare troppo, preferisco i fatti. Dobbiamo capire i problemi passati, mi metterò in prima persona per far sì che questo non accada più. La Sampdoria deve diventare nuovamente la grande famiglia dell’era Mantovani».

