Conferenza stampa Mancini: «Vogliamo qualificarci il prima possibile»

Le parole in conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro l’Armenia valida per le qualificazioni a Euro2020

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Armenia valida per le qualificazioni a Euro2020. Le parole del ct azzurro.

PARTITA – «Sarà una partita difficile perché loro sono più avanti di noi come condizione, ma vogliamo qualificarci il prima possibile e siamo qui per superare le difficoltà. La strada del gioco offensivo è tracciata: “Vogliamo riprendere da dove avevamo finito, spiace per gli infortunati»

EURO 2020 – «Raggiungere la qualificazione a Euro 2020 il prima possibile è l’obiettivo che abbiamo dall’inizio. Abbiamo fatto bene all’inizio e ora ci ritroviamo dopo quattro mesi. Non saremo al massimo della forma fisica, ma dovremo sopperire a questo con altre armi. Sono due partite fondamentali per qualificarci in fretta»

INFORTUNATI – «E’ un problema di inizio stagione perché oggi ormai si inizia la preparazione e poi si va in giro a giocare sfide importanti. Sono più dispiaciuto per i tre infortunati gravi che abbiamo avuto, gli altri passano e si risolvono in fretta»