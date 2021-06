Mbappè: «Non parlo del rinnovo col PSG. Spero che Eriksen stia bene»

Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni dell’attaccante francese anche sul rinnovo con il PSG

GIROUD – «Ne abbiamo parlato. È vero che abbiamo discusso di tutto questo. Ne abbiamo parlato molto. Ne sono stato colpito, ma non ne faremo un grosso problema. Siamo qui per rappresentare la Francia, questa è la cosa più importante. Non lasceremo che piccole sciocchezze interrompano la nostra competizione».

ERIKSEN – «Eravamo in allenamento. L’allenatore ce lo ha detto alla fine. In quel momento è stato terribile perché siamo giocatori e sappiamo che stress c’è in campo. Spero che stia bene, così come la sua famiglia e i suoi cari perché anche per loro deve essere stato un calvario difficile».

RINNOVO PSG – «Non mi interessa. Sono qui per rappresentare la Francia. Lo dico con tutto il rispetto che ho per il PSG. Sono un dipendente ma questo non mi interessa oggi».

RICHIESTE AD AL KHELAIFI – «Non mi interessa. Sono qui per parlare della nazionale. Ma rispondo comunque per chiarire le cose. Non ho mai chiesto un solo giocatore al presidente, né a Leonardo, non ho mai nemmeno consigliato nessuno. Sono un semplice giocatore di calcio. Devo accontentarmi di quello che faccio in campo».

RECORD PLATINI – «Quanto è già? Nove gol? È molto, ma i record sono fatti per essere battuti».