Conferenza stampa Meité: «L’occasione della vita. Ibra da ammirare»

Il nuovo acquisto del Milan Soualiho Meité si è presentato in conferenza stampa

Soualiho Meité, neo acquisto del Milan arrivato dal Torino, si è presentato in conferenza stampa.

MILAN – «Il Milan è la squadra più forte in cui ho giocato. Arrivare nella squadra prima in classifica dove c’è Ibrahimovic che a quarant’anni fa queste cose, io che sono giovane posso solo ammirare e fare del mio meglio. Non so se è l’occasione della mia vita, se faccio bene qui cambierà tutto e questi quattro mesi sono molto importanti».

TORINO – «Al Torino non si vinceva da tante partite e anche dal punto di vista mentale si entrava in campo un po’ demoralizzati».

PIOLI – «Lavora in modo diverso, chiede sempre pressing alto e per me che sono un centrocampista è la maniera migliore per lavorare».

IL NUMERO – «Ho scelto il 18 perché è stato quello che ho scelto quando ho fatto il mio esordio in prima squadra».