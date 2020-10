Conferenza stampa Mertens: «Arriviamo in fondo con fame di vincere»

Dries Mertens ha parlato alla vigilia della gara di Europa League tra Napoli e Az Alkmaar. Le sue parole sulla partita

Dries Mertens, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Europa League contro l‘Az Alkmaar.

PERIODO – «E’ brutto, siamo rimasti qui, io quando non posso uscire non sto bene, poi anche non andare in nazionale è brutto ma dobbiamo accettarlo e restare positivi. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo vincere altre partite».

EUROPA LEAGUE – «Dobbiamo vedere l’esempio dell’Inter arrivata in finale. Non è facile, ma è importante per noi e per tanti giocatori, ne abbiamo tanti e molti hanno fame di giocare e vincere. La cosa più importante è lavorare e stiamo lavorando bene, ogni giorno cresciamo».