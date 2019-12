Conferenza stampa Montella: «Roma? Sono speranzoso. Chiesa…»

Conferenza stampa Montella, ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina alla vigilia della partita contro la Roma

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Ecco le parole dell’allenatore viola:

CHIESA – «Federico voleva restare in campo con l’Inter ma non stava bene e l’ho levato. Ieri ha fatto una risonanza e oggi lo valuteremo. Ieri non si è allenato. Vediamo come sta. Fischi? Erano per me, non per lui».

ROMA – «Il morale contro l’Inter è aumentato. Affrontiamo un avversario di grande livello che fa grande possesso palla. E’ la seconda miglior difesa della Serie A, ma con le grandi squadre ce la giochiamo alla pari. Sono speranzoso».

PARTITA PARTICOLARE – «Una parte del mio cuore è a Roma. Mi ha dato tante gioie e tanti dolori sia in campo che da allenatore. Ci manca una vittoria in campionato, magari arriva domani e magari senza meritarmela troppo».

SQUADRA – «E’ una settimana atipica, corta. Ieri è stato il vero e proprio allenamento come intensità, oggi è il secondo. Abbiamo qualche piccolo situazione da controllare a livello fisico ma la squadra sta bene».