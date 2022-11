Conferenza stampa Mourinho: «Fatta giustizia per Zaniolo. Domani un solo risultato»

Conferenza stampa Mourinho, il tecnico della Roma ha parlato alla vigilia del match contro il Ludogorets: le dichiarazioni

José Mourinho ha parlato alla vigilia del match tra Roma e Ludogorets.

ZANIOLO – «E’ stata fatta giustizia, tre giornate erano troppe. A mio avviso era da massimo un turno. Può aiutarci a vincere, è un giocatore importante. Prima dell’allenamento non sono in grado di dire se giocherà o meno, comunque. L’ematoma è grande, vediamo oggi come si sente».

PARTITA – «Se non vinciamo andiamo in Conference League ma noi vogliamo i playoff e abbiamo solo un risultato. Sarà una gara difficile perché esiste questa pressione, ma sarà complicata anche per loro. Hanno già vinto contro di noi nonostante giocassimo seriament. Penso che lo stadio sia esaurito di nuovo, può crearsi un ambiente da gara decisiva. Con un’atmosfera simile possiamo farcela».