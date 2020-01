Conferenza stampa Pioli: «Non abbiamo ancora fatto nulla»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole dell’allenatore del Milan per presentare la trasferta di Brescia in programma al Rigamonti

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match in trasferta contro il Brescia. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero:

TRASFERTE – «Le gare esterne sono state positive per noi, dobbiamo provare a farlo ancora. Non abbiamo fatto ancora nulla, c’è ancora tanta strada da fare».

BALOTELLI – «Senza Mario il Brescia perdere delle giocate individuali importanti, ma troverà ancora più compattezza e dinamismo, vorrà fare una partita aggressiva che gioca bene al calcio».

CLASSIFICA – «Non è il momento di pensare dove saremo il 24 maggio, ma tenere la testa sul manubrio, lavorare e spingere. Rafforzare le cose positive che abbiamo fatto fin qui».

IBRAHIMOVIC – «Un valore aggiunto, l’atteggiamento e la professionalità che Ibra mette in campo e in allenamento tutti i giorni. Parliamo di un campione, di un giocatore che è tra i migliori al mondo, mi aspettavo tanto da Ibra e ho trovato una persona molto disponibile».

MERCATO – «Mancano ancora 9 giorni, siamo stati bravi a rimanere concentrati fino a oggi e bisogna continuare così. Chi è qui deve essere molto attento e pure Paquetà lo ha fatto. E’ normale che chi non gioca non sia soddisfatto».