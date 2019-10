Conferenza stampa Pioli: «Momento non buono. Voglio gente motivata»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole dell’allenatore del Milan alla vigilia della gara dei rossoneri contro la Spal di Semplici

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro la Spal. Queste le parole del tecnico:

«Bisogna essere realisti e dire che il nostro non è un buon momento, ma bisogna migliorare la classifica, e siamo migliori di quello che abbiamo fatto in campo domenica. C’è tempo di migliorare la classifica e voglia gente arrabbiata, motivata e orgogliosa. Se abbiamo questa classifica significa che qualcosa abbiamo sbagliato. Voglio un gruppo battagliero, con lo spirito giusto. Non siamo la miglior squadra dal punto di vista tecnico, ma almeno vogliamo essere la squadra migliore dal punto di vista dello spirito e della determinazione».