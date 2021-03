Conferenza stampa Pioli: «Ho deciso su Ibrahimovic. Sullo Scudetto…»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: le sue parole

ELIMINAZIONE – «Sano ed evoluto sono due termini che mi piacciono molto. E’ stata una delusione forte ma siamo usciti da questa competizione con la consapevolezza della nostra qualità ma anche del fatto che a certi livelli sono i particolari a fare la differenza e nelle due aree di rigore siamo stati meno cattivi di quanto potevamo essere».

FIRENZE – «Firenze è stata per me la città che ho vissuto maggiormente nella mia carriera sia da allenatore che da giocatore. Lì ho vissuto la tragedia di Davide, una cosa che lascia il segno e resta dentro. Non sarà mai una partita normale per me, Firenze e la Fiorentina sono molto di più. L’anno scorso ricevetti un’accoglienza che mi lasciò grande soddisfazione ma domani saranno i nostri avversari».

IBRA – «Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì sera per avere maggiore convinzione e domani partirà dal primo minuto. Non sappiamo quanto potrà reggere ma la sua presenza è molto importante perché ci da tanto».

SCUDETTO – «A me le parole di Zlatan sono piaciute tantissimo ma sapendo chi parla non dovevamo aspettarci tanto. Mancano undici partite di campionato, siamo in piena lotta, e dobbiamo a vincerle tutte partendo da domani che sarà probabilmente la gara più complicata. Veniamo da un periodo difficile e faticoso ma non ci interessa perché lo volevamo».

