Conferenza stampa Pirlo: «Vi spiego la rabbia di Ronaldo. Su Dybala...»

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero.

PARTITA – «Della Juve mi convince lo spirito che abbiamo in ogni calciatore. Abbiamo in testa l’obiettivo Champions. Andiamo avanti con forza per raggiungere questa cosa così importante. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma ricordiamo l’andata, la nostra prima sconfitta. Abbiamo spirito di rivalsa contro una squadra che è un’avversaria storia. Speriamo di fare una bella partita e il risultato».

DYBALA – «Sta molto meglio, più passano le partite più mette minuti nelle gambe. Anche col Parma ha finito la partita la meglio. Le gambe iniziano a girare nel modo giusto. Vediamo l’allenamento di oggi per decidere chi mettere in campo domani».

RONALDO – «Sono al primo anno. C’è stato chi lo ha gestito per tanti anni. Ho un bellissimo rapporto con lui. Ha sempre voglia di far bene e si arrabbia anche quando perde le partite. Vuole il massimo ed è normale che abbia questi atteggiamenti. Vuole vincere e cercare di dare al suo apporto».

FORMAZIONE – «Chiellini dovrebbe rientrare dal primo minuto. Danilo lo valutiamo oggi perché ha ancora fastidio all’adduttore per un colpo preso col Parma. Non dovrebbero esserci problemi ma lo valutiamo».

