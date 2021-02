Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro il Roma. Le sue dichiarazioni

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Roma. Queste le parole del tecnico bianconero.

CHIAVE TATTICA – «Sarà una partita contro una delle squadre che gioca meglio in Italia, dovremo stare molto attenti. Sono bravi nelle ripartenze, hanno giocatori di grande gamba e dovremo essere bravi a fare le preventive, per non dare loro la libertà di ripartire in contropiede».

MIGLIORAMENTI – «Siamo migliorati sotto l’aspetto mentale, il ko di San Siro ci ha aiutato a far capire che dovremo avere sempre grande concentrazione e che se non siamo al top diventa difficile contro tutti. Stiamo migliorando sotto tanti aspetti, anche nel curare meglio le transizioni delle altre squadre. Si può sempre migliorare ma possiamo allenarci poco e con qualche video in più riusciamo a fare qualcosa».

DYBALA E RAMSEY – «Dybala si è allenato, Ramsey ha fatto qualcosa ma non saranno a disposizione con noi».