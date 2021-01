Pochettino: «Eriksen? Non è il momento di parlarne. Su Messi e Neymar…»

Mauricio Pochettino si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Le sue parole

PSG – «Per me essere qui è emozionante. Il club rispetto a 20 anni fa ha cambiato molto ma sento la stessa passione e lo stesso amore del club attorno a me. Ho una grande responsabilità, so cosa significa allenarsi. PSG, sono pronto a lavorare 12 o 14 ore al giorno al club».

MESSI – «Babbo Natale mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare questo club e di allenare una tale squadra. Per questo voglio ringraziare il presidente Nassar al-Khelaifi e Leonardo per avermi dato questa possibilità. Su grandi club come il Paris ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ad adattarmi. Per le voci si vedrà».

NEYMAR – «Quando tornerà in squadra, dovremo trovare la posizione in cui si esprime al meglio. Non è solo una questione di modulo, non mi piace parlare di un modulo, è una questione di come si comporta la squadra con o senza palla. Per tutti i giocatori è necessario trovare le posizioni in modo che esprimano le proprie potenzialità e aiutino la squadra a lottare su tutti i fronti. Sulla sua leadership, direi che ci sono molti modi per esprimere la leadership. Più leader ho negli spogliatoi e in campo, meglio è».

ERIKSEN – «Non è il momento di parlare di rumors. Ora pensiamo a lavorare con i giocatori che abbiamo a disposizione, molti devono recuperare dagli infortuni. Certamente sono in contatto diretto con Leonardo, negli ultimi due-tre giorni siamo insieme 12-13 giorni. La struttura tiene d’occhio molti calciatori, ma dobbiamo tenere conto il momento storico delicato a livello mondiale. Mettendo tutto nella bilancia prenderemo la miglior decisione per il club».

VERRATTI TREQUARTISTA – «Il calcio è un sistema aperto e dinamico. Nel corso di una partita le posizioni possono cambiare. Se parliamo di una foto, di qualcosa che non si muove è difficile spiegare le situazioni».