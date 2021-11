Conferenza stampa Ranocchia: le parole del difensore dell’Inter alla vigilia del match di campionato contro il Venezia

Nel giorno della vigilia di Venezia Inter Andrea Ranocchia presenta la gara in conferenza stampa. Ecco le parole del difensore nerazzurro:

QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI – «È un traguardo importante, ci tenevamo tutti a raggiungerlo. È stato un passo importante, perché non siamo partiti bene e poi abbiamo rimesso a posto le cose. Per la Champions siamo tranquilli ma domani abbiamo un match difficile in un campo molto difficile».

