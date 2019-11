Conferenza stampa Sarri: «Sassuolo partita pericolosissima, su De Zerbi…» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: ecco cosa ha detto il tecnico della Juventus, in vista della sfida casalinga contro il Sassuolo

Le parole di Maurizio Sarri in vista del prossimo avversario dei bianconeri in campionato: il Sassuolo di mister De Zerbi.

SASSUOLO – «Partita pericolosissima. Con l’Atalanta abbiamo speso tantissime energie, così come in Champions. Non a caso dopo le ultime partite di Champions abbiamo sofferto. Il Sassuolo ha dei numeri nell’espressione tattica nettamente superiori a quelli che poi sono i punti. Gioca tantissimi palloni, va al tiro con facilità, ha una media di 15 tiri a partita. I numeri di punti non corrispondono a quello che il Sassuolo sta esprimendo in campo. De Zerbi è un allenatore forte, l’ho sempre detto. A una domanda in Inghilterra mi chiesero su chi avrei puntato in Italia di allenatori giovani e io risposi “De Zerbi”. Diventerà un grande allenatore».