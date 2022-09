Conferenza stampa Vecino: «Bello essere qui e giocare certe gare»

Conferenza stampa Vecino: le parole del centrocampista uruguaiano alla vigilia del match tra Lazio e Midtjylland

Matias Vecino presente nella sala stampa della MCH Arena a presentare la sfida di domani sera della Lazio contro il Midtjylland.

LE PAROLE– «La questione della continuità era un tema ricorrente anche l’anno scorso, quest’anno siamo in più su cui il mister può contare. I carichi di partita si inizieranno a sentire più avanti. La cosa più bella è essere in campo e giocare. Mondiale? Mancano più di due mesi, non ci penso, sono concentrato a quello che devo fare con la Lazio».

