Conferenza stampa Zanetti: «Verona? La sfida si deciderà così»

Conferenza stampa Zanetti, il tecnico dell’Empoli parla alla vigilia del match contro il Verona: le sue dichiarazioni

Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia del match tra Empoli e Verona.

CONDIZIONE – «Intanto abbiamo solo un giorno per prepararla, ieri abbiamo pensato al recupero. Non ho indicazioni particolari, ma i ragazzi stanno abbastanza bene. Anche gli avversari avranno la stessa difficoltà».

VERONA – «Il Verona è forte e ha individualità importanti. Mi aspetto una sfida maschia, saranno importanti i duelli. Per noi è l’occasione giusta per cercare di vincere».

DIFFICOLTA’ – «Sulla manovra abbiamo fatto belle azioni in velocità, siamo stati più verticali. Quando gli attaccanti non fanno gol è perchè l’organizzazione di squadra deve migliorare, perché li dobbiamo mettere in condizione di poterlo fare. Dobbiamo creare un concetto offensivo di squadra, evitiamo di puntare il dito sui singoli. A mio avviso arrivano anche troppi pochi cross per quanto creiamo».