Consigli Asta Fantacalcio 2018-2019: ecco chi non prendere. Ruoli, quotazioni, liste: la guida completa in vista dell’inizio della Serie A

I consigli per l’Asta del Fantacalcio? Ve li diamo noi. Calcio News 24 vi guida in vista del momento più atteso da tutti i fanta-allenatori, più che mai vogliosi di gettarsi a capofitto sul prossimo campionato di Serie A. Dopo avervi già fornito la guida completa all’asta del Fantacalcio, aggiornata in tempo reale, ora vi offriamo una guida con venti consigli specifici: abbiamo scelto un giocatore da non prendere per ogni formazione del massimo campionato (LEGGI ANCHE: I VENTI GIOCATORI DA PRENDERE AL FANTACALCIO 2018-2019). Rischi enormi, che possono farvi affondare al Fantacalcio 2018-2019. La Serie A sta per cominciare e allora Calcio News 24 vi offre la maniera per rendervi la marcia di avvicinamento ancor più stimolante. (articolo in costante aggiornamento)

FANTACALCIO 2018-2019: LA GUIDA COMPLETA DI CALCIO NEWS 24

ERTRIT BERISHA (Atalanta) – Se doveste decidere di prendere il portiere albanese non commettete l’ingenuità di non assicurarvi anche la riserva Gollini. Sì, perché quest’ultimo avrà sempre più spazio. E la mancanza di chiarezza nelle gerarchie dei portieri rischia di essere pagata a carissimo prezzo in chiave Fantacalcio.

GIANCARLO GONZALEZ (Bologna) – Va bene: sicuramente il difensore centrale originario della Costa Rica sarà titolare, almeno nella prima parte della stagione. Ma le prestazioni dell’ultimo biennio dovrebbero farvi riflettere. In chiave modificatore rischia di essere una sciagura che può costarvi parecchi punti di bonus.

DARIJO SRNA (Cagliari) – Giocatore perfetto…per la Serie A di otto anni fa, non certo della stagione 2018-2019. A 36 anni rischia addirittura di essere un problema per la definitiva esplosione di Paolo Faragò, una delle più belle sorprese dello scorso anno. Ecco, se doveste prendere il laterale destro croato, ricordatevi di tesserare anche l’ex gioiellino del Novara.

NENAD TOMOVIC (Chievo) – La Serie A la conosce benissimo, sin dai tempi di Genova. Ma il rendimento, con gli anni che passano, diventa sempre più deficitario. E di bonus nemmeno l’ombra. L’arrivo di Rossettini e la crescita continua e costante di Bani potrebbero fargli addirittura perdere il posto da titolare.

MANUEL PASQUAL (Empoli) – Sembra una garanzia, un titolare inamovibile per la neopromossa di Andreazzoli. E invece no: l’arrivo di Antonelli sulla sua stessa corsia gli costerà il posto di titolare della fascia sinistra. La nostalgia degli assist sfornati a Firenze fatevela passare. Senza compiere gesti folli all’asta.

KEVIN MIRALLAS (Fiorentina) – Se volete prenderlo, fatelo pure, perché comunque avrà spazio e qualche bonus lo potrebbe anche portare in dote. Ma ricordatevi dei numeri del belga in zona gol: è andato a segno appena 91 volte in 435 partite da professionista. Va meglio quando deve servire i compagni, ma nella nuova Fiorentina di Pioli sarà una riserva.

CRISTIAN MOLINARO (Frosinone) – Va bene l’usato sicuro, ma è meglio non esagerare. L’arrivo di Halfredsson potrebbe aver minato le certezze di titolarità dell’ex esterno sinistro del Toro. Che, già da un po’ di tempo, non è nemmeno più una miniera così fertile di assist per le punte.

ANDREA FAVILLI (Genoa) – Le prodezze negli Stati Uniti con la maglia della Juventus rischia di offuscare l’intelletto, facendo prevalere le emozioni. Sicuramente l’ex Ascoli ha grande talento, ma dalla sua non ha mai avuto uno straordinario numero di gol nel DNA. Difficile che in Serie A possa esplodere immediatamente, soprattutto a servizio di una squadra con un chiaro identikit difensivo come il Genoa.

KWADWO ASAMOAH (Inter) – L’Inter ha fatto bene ad affidarsi all’esperienza del ghanese, ma in chiave Fantacalcio l’ex Juve non è mai stata la scelta giusta. Non segna, dispensa pochi assist e in generale difficilmente supera il 6.5 come valutazione della prestazione. Non dimenticatevi del suo passato se doveste decidere di pensare a lui per il vostro futuro.

EMRE CAN (Juventus) – Qui non si parla assolutamente della qualità del giocatore, che è sicuramente sopraffina. Ma l’ex Liverpool non segna, c’è poco da fare: in carriera ha messo a segno 26 gol in 267 partite. Pochissimi. E gli assist sono addirittura minori delle reti segnate. Se lo prendete tenetelo a mente: vi farà felice con il rendimento, quella è la sua unica carta da spendere.

JOAQUIN CORREA (Lazio) – Alla Sampdoria non ha sfondato, al Siviglia non ha convinto, ma la Lazio ci crede. Legittimo farlo, ma ricordatevi che nel suo ruolo gioca il signor Luis Alberto, uno che troverà spazio anche dovesse giocare con una sola gamba. Si sfogherà in Europa League, ma ovviamente al Fantacalcio non conta. Insomma, è una scommessa intrigante, ma nulla di più.