Consigli Fantacalcio 28^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 28^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida in anticipo tra Parma e Genoa

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 28^ Giornata di Serie A:

Parma-Genoa. La giornata di campionato si apre con la sfida salvezza del Tardini che sa di ultima spiaggia per i padroni di casa. Malgrado il successo sulla Roma, non esagerate con la fiducia nei ducali: Kucka ovviamente intoccabile, Hernani sta vivendo un periodo d’ispirazione, Kurtic spesso interessante in chiave inserimenti. In attacco Mihaila il più frizzante, Cornelius non al meglio ma proponibile. Tra i difensori, insomma, meglio non fidarsi troppo: nel caso, Osorio per sconvolgere la concorrenza. Vietato perdere per il Grifone per rimanere risucchiato nuovamente nel vortice: Criscito e Zappacosta più che affidabili, così come Strootman e Zajc che non ha mai smarrito il vizietto del gol. Tra gli attaccanti, meglio Shomurodov e Pandev di Destro.

Crotone-Bologna. Qualche assenza pesante per i pitagorici, chiamati a costruire la salvezza allo Scida. Riferimento primario è sempre Messias, ma il Simy delle ultime settimane non può stare fuori. Molina jolly da rendimento assicurato, Pedro Pereira può essere una variabile interessante. Tra i ragazzi di Mihajlovic, Soriano è l’uomo in più per definizione, ma i vari Orsolini, Sansone e Barrow si possono schierare. Svanberg meglio di Schouten, Tomiyasu il faro del reparto arretrato.

Spezia-Cagliari. Altra sfida salvezza molto interessante anche in chiave Consigli Fantacalcio. Tra i liguri Maggiore è il giocatore più in forma, ultimamente affine anche a qualche bonus. L’ex Farias stuzzica non poco in questa sfida, valido anche Gyasi ma non certo una prima scelta. Erlic il guizzo tra chi deve pensare non solo a difendere. I sardi non possono fallire per non veder allontanare definitivamente gli Aquilotti e si affidano alla solidità di Godin e Rugani. Fiducia piena in Nainggolan, Marin e Nandez alle spalle dell’intoccabile Joao Pedro. Simeone si è sbloccato dopo mesi, perché non ritentare?

Hellas Verona-Atalanta. La classica sfida tra allievo e maestro caratterizza il lunch match domenicale. Soliti noti tra gli scaligeri con in prima linea Barak, più in forma di Zaccagni. Via libera anche a Faraoni e Dimarco, esterni bollenti. La sagacia e la tecnica di Veloso valgono un piazzato da bonus. Bergamaschi attesi alla volata Champions nella quale non possono perdere terreno. Muriel segna sempre e comunque, ma Zapata non si può comunque tralasciare. L’ex Pessina un’intuizione interessante, Pasalic in trequarti merita uno scellino, con Gosens in dubbio meglio puntare su Maehle. Il trio difensivo Toloi, Romero, Djimsiti non si discute perché pericoloso anche in fase offensiva.

Juventus-Benevento. Blocco bianconero e non se ne parli più. Da schierare indubbiamente tutti quelli in rosa, con Chiesa e CR7 i più in forma in chiave bonus. Ma nemmeno Kulusevski e Morata possono restare a guardare, con Rabiot e Bernardeschi valide opzioni di centrocampo, Danilo, De Ligt e Bonucci tra i difensori. Tra i sanniti, insomma, c’è da fare il segno della croce…Caprari può salvare l’onore insieme a Viola ma non si possono certo definire garanzie.

Sampdoria-Torino. Sfida di difficile lettura quella del Ferraris, con i blucerchiati senza continuità ma capaci di tutto. Torna Keita e vale la prima scelta, anche se Candreva è forse ancor più credibile. Jankto e Damsgaard, come spesso accade, giocatori da guizzo che si possono mettere. In chiave difensiva, Augello per il rendimento ma occhio a Colley per le incursioni aeree. I granata hanno colto un successo clamoroso in settimana e sperano nel bis sulle ali di Belotti e Sanabria, coppia gol che promette scintille da qui a fine campionato. Bomber Bremer la sicurezza granitica nel reparto arretrato, Ansaldi in quota bonus ci sta sempre, Lukic per il ritorno al gol da centrocampista.

Udinese-Lazio. Friulani che si affidano al solito asse argentino Pereyra–De Paul. Indiscutibili e fonte primaria di bonus, mentre per l’affidabilità rivolgersi al reparto Nuytinck–Stryger Larsen. Là davanti, Llorente sì ma con più di qualche remora. Biancocelesti obbligati ai tre punti, dunque via libera ad Acerbi come alfiere di un reparto che non regala altre sicurezze. Spazio anche a Marusic e Lazzari sulle fasce e ai Big Four che sostanzialmente vi consigliamo ogni settimana. Luis Alberto-Milinkovic-Correa-Immobile, da loro escono sempre le idee migliori.

Fiorentina-Milan. Viola decisamente ondivaghi ma pericolosi: Milenkovic, Pezzella e Quarta, al netto di qualche sbavatura, sanno però regalare gioie nell’area nemica. Castrovilli rientra e merita fiducia, al pari dell’ex Bonaventura che quando è al meglio sa essere ancora determinante. Davanti, Vlahovic e Ribery giustificano la maglia da titolare.

Roma-Napoli. Chiudiamo i nostri Consigli Fantacalcio con il big match dell’Olimpico e con Dzeko che affronta una tra le sue vittime preferite. I motori giallorossi, però, sono ancora altri: su tutti Mancini in cambusa, Pellegrini nel cuore, Spinazzola e Karsdorp sulle ali. I partenopei però hanno sete di risalita: via libera a Koulibaly e all’ex Manolas, intoccabile la qualità di Zielinski, Osimhen forse meglio di Mertens in attacco. Insigne e Politano da assolutamente sì.