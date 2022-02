ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conte: «Per me è difficile pensare al quarto posto, sono abituato ad altro». Le dichiarazioni del tecnico del Tottenham

Un Antonio Conte amareggiato ha parlato dopo la sconfitta del Tottenham contro il Wolverhampton.

Le sue dichiarazioni: «Per me è molto difficile pensare al quarto posto, perché sono solito giocare per altri obiettivi. Non sono stupido, so che dobbiamo combattere facendo il nostro meglio fino alla fine. Ma realisticamente gli obiettivi sono diversi dalle aspettative dell’ambiente. Qualcuno doveva dirlo».