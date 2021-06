Conte vuole la Premier, ma ora frena col Tottenham: il motivo

La trattativa tra Antonio Conte il Tottenham si sarebbe momentaneamente fermata: il tecnico avrebbe dei dubbi

Dopo l’addio all’Inter, Antonio Conte è alla ricerca di una nuova squadra e il suo sogno sarebbe quello di tornare in Premier League dove ha già vinto con il Chelsea. Sono già cominciate le trattative con il Tottenham e sembravano anche ben avviate, prima di uno stop arrivato nelle ultime ore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte avrebbe dei dubbi riguardanti principalmente il calciomercato e la possibilità di ritrovarsi agli Spurs senza Harry Kane che sembra in procinto di partire. La pandemia ha colpito anche le casse del club londinese e l’allenatore teme di ritrovarsi davanti a un ridimensionato; motivo che lo ha portato a decidere di andare via dall’Inter.