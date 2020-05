Contratti in scadenza e prestiti, accordi più elastici: la FIFA vuole tracciare la rotta, i tesseramenti verranno prolungati

La FIFA vuole tracciare la rotta sui contratti dei giocatori in scadenza o per chi è in prestito. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza con attenzione la situazione di ben 107 giocatori.

Da Zlatan Ibrahimovic a Radja Nainggolan – si legge – da Gianluca Lapadula a Mattia Perin: i tesseramenti dovranno essere allungati per ben 107 giocatori. Le prossime settimane saranno dunque decisive per poter risolvere la situazione.