Contratto Longo, i dettagli dell’accordo tra il tecnico ed il Torino

Contratto Longo, i dettagli dell’accordo che a breve legherà l’ex tecnico del Frosinone al Torino con cui è cresciuto

Un sogno destinato a diventare realtà. Moreno Longo, nelle prossime ore, verrà infatti ufficializzato come nuovo tecnico del Torino al posto di Walter Mazzarri. Un grande ritorno, più che un arrivo.

Un ritorno che, in un primo momento, verrà sancito attraverso un accordo di cinque mesi. Al termine della stagione, quindi, le valutazioni delle parti sulla possibilità di aprire un ciclo che vada oltre il semplice ruolo di “traghettatore” in questo difficile momento per il club.