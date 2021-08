Convocati Psg per lo Strasburgo: Messi ancora non disponibile

Il Psg ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di campionato di domani. Lionel Messi escluso dalla lista di Pochettino

Per il debutto di Lionel Messi con il Psg bisognerà attendere ancora. Il numero 30 argentino non è stato convocato da Pochettino per la gara di domani con lo Strasburgo. Stesso discorso per Marquinhos, Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Sergio Ramos, Colin Dagba, Idrissa Gueye e Juan Bernat.

Portieri: Navas, Rico, Franchi

Difensori: Hakimi, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Bitshiabu

Centrocampisti: Bitumazala, Rafinha, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Simons, Ghabri, Dina Ebimbe, Michut

Attaccanti: Sarabia, Icardi, Mbappé, Kalimuendo.