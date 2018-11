Convocati Sassuolo-Lazio: Inzaghi senza Caicedo e Caceres

Convocati Sassuolo-Lazio, l’elenco dei calciatori selezionati da Simone Inzaghi per la sfida di Reggio Emilia: out Caicedo e Caceres

Convocati Sassuolo-Lazio, sono 24 i calciatori biancocelesti selezionati per la sfida in programma oggi a Reggio Emilia valida per la 12^ giornata di Serie A. Brutte notizie per Simone Inzaghi: il tecnico della formazione capitolina dovrà fare a meno di Caceres e Caicedo.

Ecco l’elenco completo dei calciatori selezionati da Inzaghi per la trasferta del Mapei Stadium: Guerrieri, Proto, Strakosha, Acerbi, Bastos, Durmisi, Lukaku, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Wallace, Badelj, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo, Correa, Immobile, Rossi